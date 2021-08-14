Marius Sumudica: 'Fatih Terim beni arasın'

SUMUDICA: "FATİH TERİM BENİ ARASIN"

"ÇOK DAHA BAŞKA SEVİYEDE OLURDU"

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon için bambaşka bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray'ın adı Romanya piyasasında anılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine geldiği belirtilen 20 yaşındakiiçin teknik direktör Marius Sumudica ve oyuncunun Cluj'a transferini gerçekleştiren Muresan'dan açıklama geldi.Muresan, Galatasaray'ın Petrila'yı yakından takip ettiğini kaydederken, "" dedi.Cluj Teknik Direktörü Sumudica ise Fatih Terim'den telefon beklediğini belirtirken, "" ifadelerini kullandı.Oyuncunun yetenekli olduğunu da söyleyen Rumen hoca, "." diye konuştu.2018'de Cluj'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 3 kez ağları sarstı. Kanatlarda görev alan Rumen oyuncu, orta sahanın ortasında da zaman zaman görev aldı.