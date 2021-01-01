Marius Sumudica: 'Fatih Terim beni aradı'

Süper Lig'in tartışmasız en flaş takımı Gaziantep Futbol Kulübü…



27 puanla, lider G.Saray'ın sadece 2 puan gerisinde. Geçmişte Türk futboluna sayısız yetenek kazandırmış şehirde bayrağı iki sezondur Gaziantep FK taşıyor. Takım üzerinde gösterilen birliktelik, başkanının, yönetiminin ve tüm ekibinin yakaladığı bu başarı spor dünyasında taraflı tarafsız herkesin alkışını kazandı. Zirve yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı camiada hedef Avrupa kupalarına katılmak…



İşte Sabah gazetesinden Tuncay Kurtuluş'un Sumudica ile yaptığı röportajdan öne çıkanlar...



Sumudica'yı sahada hırslı, çalışkan biri olarak tanıyoruz. Saha dışında nasıl bir insansınız?



- Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlara gülümsemeyi seviyorum.



Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerin doğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'teki çalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız?



- Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bunun için mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirden ayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiz tüm başarıları kazanmak adına şehrimizle, takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz.



- Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefiniz var mı? Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyon yaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi.



Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu an Gaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyük ve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefini daha ileri olarak düşünmek zorunda.



"HEDEFİM YOK AMA HAYALLERİM VAR"



Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Ama bir taraftan da en çok beraberlik alan takım Göztepe'den sonra sizsiniz. Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz?



- Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. Türkiye de rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek adına oyuncularımla birlikte savaşmak. Onlar da benim gibi düşündükçe, sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor. Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyun anlayışını, başarısını konuşarak bunu ispatlıyor.



"G.SARAY'A KOLAY LOKMA OLMAZDIK"



14 maçta tek yenilgi, o da ilk haftada oynadığınız Galatasaray'a karşı. Bugün oynasanız farklı bir sonuç olur muydu?



- Bundan gerçekten adım gibi eminim ki, Galatasaray'la eğer bugün oynasak her şey çok farklı olurdu. Pandemi nedeniyle sezon öncesi zaman çok kısıtlıydı ve şu an takımımızın önemli oyuncularından Dicko ve Mirallas aramıza dahi katılmamıştı. Bunu sadece ben değil Galatasaray taraftarı da düşünüyordur. Şu anki performansımız ve takımımızla sahada olsaydık, asla o kadar kolay bir lokma olmazdık bunu biliyorum.



"TERİM'LE HAYAT ÜZERİNE KONUŞTUK"



Türkiye'deki başarınızı takdir eden teknik direktörler oldu mu? Fatih Terim'in aradığını söylemiştiniz, neler konuştunuz?



- Türkiye'de hiçbir teknik adam bu skorlardan dolayı aramadı. Sadece sevdiğim isimlerle elbette bir dostluğumuz oluşuyor. Konuşmak için skorların veya maçların bir önemi yoktur. Fatih Terim'le geçtiğimiz günlerde hayat üzerine bir konuşmamız olmuştu. O yüzden skorlar veya lig üzerine görüştüğüm bir teknik direktör yoktur.



"BİLİC'İN TAKIMINI UEFA'DA ELEDİM"



"Ülkemde Astra Giurgiu, ben görev yaptığım sürede güçlü takımlar arasında gösterilmiyordu. Ancak orada da çok iyi bir hava yakaladık. Lig ve kupa şampiyonluğunu kazandık. Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ı UEFA Kupası'nda elemeyi başardım. Türkiye Kupası bu ülkenin en değerli turnuvalarının başında geliyor. Şu an son 16 takım arasına adımızı yazdırmayı başardık. Biliyoruz ki bu ülkenin Avrupa'ya açılan kapılarından bir tanesi ve gerçekten çok önemsiyorum. Asıl turnuva şu andan itibaren başlıyor. Konyaspor ile oynayacağız. Amacımız ligdeki iyi gidişatımızı kupada da sürdürüp Türkiye'de kupa kazanmak."



"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"



Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptınız. Neler söylersiniz?



- Türkiye için her zaman söylediğim bir kelime var, burası benim ikinci vatanım. Bu ülke, tarihi boyunca hep başarılı insanlar çıkarmıştır ve her zaman saygılı ve sıcakkanlılar. Burada olmaktan dolayı kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Romanya'ya da birçok konuda benzerlik gösteriyor insanlar. Bu da bana rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Gaziantep de bu konuda özel bir şehir ve herkes bana saygı duyuyor. Her zaman tanımasam da onlara yakın olmaya çalışıyorum. Aldığımız galibiyetler tamamen bu şehrin ve takımımızın ortak başarısıdır. Gaziantep şehrini mutlu etmeye devam etmek istiyorum.



"İMZA ATTIĞIM GÜN BİR SÖZ VERDİM"



Marius Sumudica için ligdeki sıralama sürpriz mi, yoksa bu başarı grafiğine göre normal bir sonuç mu? Şampiyonluktan söz edilebilir mi?



- Benim hedefim bu sezon ligi ilk 10'da bitirebilmek. Gaziantep'e imza attığım gün bu şehre bir söz vermiştim, asla bu takımı ilk on sıranın altında görmeyeceksiniz diye. Geçen sezon lig boyunca bu sözümü tuttum ve ligi sekizinci sırada tamamlamayı başardık. Ama birkaç maç iyi gittik diye, rehavete girecek bir insan değilim. Bu sezon da hedefimiz ilk on sıra ama yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapan bir takım izletmeyi sürdürmek istiyorum.



