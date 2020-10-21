Marius Sumudica, etik kuruluna sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Haber; AA
Marius Sumudica, etik kuruluna sevk edildi
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21 Ekim 2020 20:58
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın etik kuruluna sevk edildiğini açıkladı. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübünün teknik sorumlusu Marius Ninel Sumudica'nın, 29 Eylül tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Marius Ninel Sumudica'nın, Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir." denildi.

 


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