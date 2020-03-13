Marius Sumudica dönüyor

Cezası nedeniyle geçen hafta takımdan ayrı kalan teknik direktör Marius Sumudica, yeniden saha kenarındaki yerini alacak

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Marius Sumudica dönüyor
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13 Mart 2020 11:51
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak. 

- Sumudica dönüyor 

Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak.

Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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