Marius Sumudica'dan esprili Galatasaray yanıtı!

Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Ligde oynadığı son beş maçın beşinden de yenilgiyle ayrılarak küme düşme hattına gerileyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Rumen teknik direktörle anlaşmaya vardı.



Konuya ilişkin Rumen basınına konuşan Sumudica, takım ismi vermeden teklifi doğruladı. Romanya 1. Lig takımlarından U Craiova 1948'in teklifini reddeden Sumudica, "Romanya'dan başka bir teklif almadım. FCSB konusunu ise daha fazla deşmek istemiyorum, takımın bir teknik direktörü var." dedi.



SUMUDICA: "TEKLİF VAR AMA GALATASARAY DEĞİL"



Marius Sumudica, "Türkiye'den bir takımın listesindeyim." derken herhangi bir takım ismi vermedi.



Sık sık Fatih Terim'i ve Galatasaray'ı övmesiyle gündem olan Sumudica, sözlerine şöyle devam etti: "Bu takım Süper Lig'den fakat Galatasaray değil." (gülüyor)



"TERİM İÇİN HEYECANDAN UYUYAMAMIŞTIM"



Sumudica, Gaziantep'i çalıştırdığı dönemde "Türkiye bana çok şey kattı. Burada Fatih Terim'e rakip oluyorsunuz. Galatasaray maçından önceki gece sırf onunla tanışacağım için heyecandan uyuyamamıştım." açıklamasını yapmıştı.



Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica'yla her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Sumudica, 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynanacak maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına çıkacak.



Sumudica Türkiye'de daha önce Gaziantep'in dışında Kayserispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırmıştı.



