Marius Sumudica: 'Biz daha iyiydik, rakip şanslıydı'

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden daha iyi olduklarını ve iki puan kaybettiklerini söyledi.



Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının iyi oynadığını ancak golden sonra takımın geriye yaslandığını belirtti.



Bir puan kazandıklarını hatırlatan Sumudica, şöyle konuştu:



"Bugün 2 puan kaybettik. Rakibimizden daha iyiydik, onlar şanslıydı çünkü 90 dakika topa biz sahiptik. Şanssız bir penaltı yedik. Bugün galibiyeti kaçıran yine biz olduk. Ankaragücü ve Galatasaray maçında öndeydik. Ama puan kaybettik. Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz. Oyuncularımı sürekli uyarmaktan canım sıkıldı. Golü bulduktan sonra topu rakip sahada istiyorum. Onlara neler oluyor bilmiyorum. 35 puana ulaştık ve kimse bunu bizden beklemiyordu. 5 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."



