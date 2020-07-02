Mario'nun kardeşi de artık oyunda!

Mario's Battle Royale, Super Mario Bros., yakın zamanda Nintendo Switch'te piyasaya sürüldü. İçinde oyuncular, Mario'nun kendisi için orijinal Super Mario Bros'tan seviyeleri geçme hızında yarışmaya davet ediliyor. Ancak geçen gün, oyuncular bunu kardeşi Luigi için yapmanın bir yolunu buldular.



Luigi'yi açmak için bir dizi eylem yapmanız gerektiği ortaya çıktı. Öncelikle oyunun her seviyesini en az bir kez tamamlamanız gerekiyor. Denetleyiciyi geçtikten sonra, L düğmesini basılı tutmanız gerekecek, ancak bu, bir seviye seçerken yapılmalıdır. Ancak o zaman Luigi olarak oynayabilirsiniz.



Nintendo'nun kendisi bu olasılık hakkında yorum yapmadı. Belki de benzer bir şekilde diğer karakterlerin kilidini açmak mümkün olacak?



