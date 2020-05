Marion: "Draymond 'Yılın Savunmacısı' oluyor da ben nasıl olamıyorum?"

Eski NBA oyuncusu Shawn Marion, neden Golden State Warriors yıldızı Draymond Green gibi Yılın Savunmacısı ödülünü hiç kazanmadığını merak etti.



Marion'ın özgeçmişinde bir NBA şampiyonluğu, dört All-Star maçı ve iki All-NBA seçimi olsa da, savunmadaki etkisinin pek tanınmadığına inanıyor.



"Yine de düşünün. Hiç savunma beşlerine seçilmedim. Dürüst olmak gerekirse, Yılın Savunmacısı da seçilmedim, ki birkaç yıl olmalıydım. Yılın Savunmacısı, muhtemelen, belki de bir ya da iki kez kariyerimde olmalıydım. Ama hiç olmadım. Savunma beşleri? Kesinlikle dört ya da beş yıl seçilmeliydim. Neden olmadı?"



Marion, DPOY ödülünü kazanmaya en yakın, dördüncü bitirdiği 2006-07 sezonunda olmuştu. Koç Mike D'Antoni'nin "Yedi Saniye veya Daha Az" mottolu Phoenix Suns kadroları, savunmasıyla tanınmadığı için, Marion'ın bu anlamda oy almasına zarar vermiş olabilir.



"ESKİDEN SAVUNMA YAPMAK DAHA ZORDU"



"The Matrix" lakaplı oyuncu, çok yönlülüğünü 2016-17 sezonunda bu ödülü kazanan ve beş kez savunma beşlerine seçilen Green ile karşılaştırdı:



"Laf vurmuyorum, ama Yılın Savunmacısı ödülünü Draymond Green'in almasını nasıl haklı çıkartıyorsunuz? Ondan daha fazla adam savundum. Şimdi kısa kadrolarla oynayıp adamları tutmak kolay. Zor değil artık."



Marion, zamanında kısa kadrolarda uzun oynamanın "gerçekten zor olduğu" ve "ligin en baskın pozisyonunun uzun forvet olduğu" zamanlarda oynadığını belirtti.



"Tim Duncan. Kevin Garnett. Hall of Fame'e yeni seçilen adamlar. Ben her gece bu adamları savundum. Şu anda kaç kişi gerçekten savunma oynuyor?"