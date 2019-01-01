Marion: "Boykot yapmanın ne gibi bir etkisi olacak ki?"

Eski NBA yıldızı Shawn Marion, oyuncuların 2019-20 sezonunun geri kalanında oynamaması gerektiğine inanmadığını ve sezona devam etmenin sistemik ırk adaletsizliğine karşı mücadelede daha etkili olacağını söyledi.



Marion, TMZ Sports'a şunları söyledi:



"Çıkıp ne için savaştığınızı ve nedenlerini gösterebilmeniz için televizyonda olmanız gerekiyor. Sosyal medya harika bir platformdur, ancak TV daha büyük bir platformdur. Çünkü TV'de ne yayınlarsanız, sosyal medya platformunuzda da gönderebilirsiniz. Böylece, sezon yeniden başladıktan sonra, bu nedene katkıda bulunur. Ama sadece oturmak? Buna katılmıyorum. Oturmanın, boykot yapmanın ve oynamamanın, gerçek anlamda başarısı ne olacak?"



Ayrıca Marion, oyuncuların sosyal medya hesaplarından daha fazla izleyici çekecek olan röportajlarda ve basın toplantılarında konuşabileceklerine inandığını da belirtti.



Oyuncuların 24 Haziran'a kadar NBA'ın Orlando'daki Walt Disney World'deki oynatma dönüş planına katılmayı planlayıp planlamadıklarını takımlarına bildirmeleri gerekecek.



