Marion: "Bizim Suns takımı için, 'kolayca öngörülebilir' diyorlardı!"

Eski All-Star oyuncu Shawn Marion, Phoenix Suns'ın Mike D'Antoni dönemi ile ilgili asıl problemin ne olduğunu açıkladı.



Şimdiki Brooklyn Nets koçu Steve Nash, NBA kariyerindeki tüm bireysel başarılarına rağmen, şampiyonluğu kazanma başarısına erişememişti.



"The Ringer" podcast'inde, Marion bunun sebebine dair kendi teorisini şu şekilde sundu:



"Bana kalırsa koşullara göre ayarlamalar yapmamış olmamız, bizi bu engelin üstesinden gelmekten alıkoymuştu. Herkes, Amare'nin uzaklaştırma cezası aldığı yılın, şampiyonluğu kazanmamız gereken yıl olduğunu düşünüyor. Ama ben o yıl öyle düşünmüyordum. Sonraki yıl için evet diyebilirim.



Herkes koşullara göre ayarlama yapmaktan veya bir takımın yapıp yapmadığı şeylerden konuşup duruyor. Sen bir koçsun, bir ayarlama yapmak zorundasın. Bir takımın ne yapıp yapmadığını görmek, senin görevin.



Herkesin öngörülebilir olduğumuzu söylemesine şaşmamalı. Geçmişte söylenenlere bakarsanız, birçok koç ve personel, 'Playofflarda sizi yeneceğimizi biliyorduk, sizi önceden kestirmek çok kolay. Yaptığınız tek şey, dışarıda dört adam bırakıp, içeri bir adam koymak. Amar'e, Steve'le sürekli ikili oyun oynuyordu ve bir boşluk bulana kadar etrafa bakınıyordu.' demişti."



