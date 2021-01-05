Mario Mandzukic'e Aboubakar tarifesi

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Mandzukic için bir hamle daha yapacak.

Haber; Sabah
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Mario Mandzukic'e Aboubakar tarifesi
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05 Ocak 2021 13:57
Ara transferde Aboubakar'ın yanına santrfor almayı planlayan Beşiktaş, sezon başında çok istediği Mario Mandzukic ile bir kez daha temasa geçecek.

34 yaşındaki Hırvat futbolcunun istediği 3 milyon Euro net ücret ve imza parası yaz döneminde transfere engel olmuştu. Boşta olan ve ilk yarıyı kulüpsüz kapatan oyuncuya, Aboubakar'ın aldığı rakam olan 1.5 milyon Euro seviyesinde teklif götürüleceği belirtildi. Kabul görmezse Kasımpaşa ile Koita için yeni görüşme yapılacak.





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