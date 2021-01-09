Mario Mandzukic transferi için Domagoj Vida devrede!

Beşiktaş hücum hattını Mario Mandzukic ile güçlendirmeyi hedeflerken; Domagoj Vida vatandaşını ikan etmek için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Mario Mandzukic transferi için Domagoj Vida devrede!
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09 Ocak 2021 10:14
Lider Beşiktaş'ta Mario Mandzukic'in transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bonservisi elinde olan Hırvat forvetle masaya oturan Siyah-Beyazlılar pazarlıkları sürdürüyor. Transferin bitmesi için Domagoj Vida da resmen devreye girdi.

ÇOK YOĞUN BİR TRAFİK VAR
Vida'nın milli takımdan yakın arkadaşı Mandzukic'le çok yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğu öğrenildi. Hırvat yıldız, vatandaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.



"BEŞİKTAŞ EN DOĞRU KARAR OLUR!"
Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "Buraya gelmek son yıllarda aldığın en doğru karar olur. Hiç düşünme ve teklifi kabul et" dediği ortaya çıktı.

Domagoj Vida ve Mario Mandzukic beraber çok önemli başarılara imza attı.





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