Lider Beşiktaş'ta'in transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bonservisi elinde olan Hırvat forvetle masaya oturan Siyah-Beyazlılar pazarlıkları sürdürüyor. Transferin bitmesi için Domagoj Vida da resmen devreye girdi.Vida'nın milli takımdan yakın arkadaşı Mandzukic'le çok yoğun bir görüşme trafiği içinde olduğu öğrenildi. Hırvat yıldız, vatandaşına Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.Özellikle Beşiktaş hakkında çok olumlu ifadeler kullanan Vida'nın, "" dediği ortaya çıktı.Domagoj Vida ve Mario Mandzukic beraber çok önemli başarılara imza attı.