AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

FALCAO SATILIK DEĞİL AMA...

Galatasaray'a bomba isim: Mario Mandzukic. İtalyan basını, Hırvat yıldızın Sarı-Kırmızılı kulübe teklif edildiğini yazdı. Falcao'nun gitme ihtimaline karşılık Mandzukic'in listede olduğu vurgulandı.Menajerler tarafından Cim Bom'a önerilen Mandzukic, Ocak ayında Juventus'tan Al Duhail takımına transfer olmuştu. Katar kulübüyle 2021'in yazına kadar kontratı bulunan Mandzukic'in tekrar Avrupa'ya dönmek istediği ve yeni kulübünde mutlu olmadığı belirtildi.1.90'lık dev santrfor, Juve'den ayrıldığı dönemde Katar ekibiyle 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Cim Bom, maaşında indirim yapması halinde Radamel Falcao'yu göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak Suudi Arabistan kulüplerinin ciddi şekilde istediği Kolombiyalı yıldız için yüksek bir bonservis teklif edilirse, Falcao satılacak.