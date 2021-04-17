Mario Mandzukic maaşını kulübe iade etti

Sakatlığı nedeniyle Mart ayında hiç oynamadığı için Milan'daki aylık maaşı olan 300.000€'yu almayan Mario Mandzukic, parayı kulübüne iade etti. Milan kulübü de parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mario Mandzukic maaşını kulübe iade etti
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17 Nisan 2021 00:48
Devre arasında Milan'a transfer olan Hırvat forvet Mario Mandzukic'ten ilginç bir hamle geldi.

Sık sık sakatlanması nedeniyle Milan formasını istediği kadar giyemeyen Mandzukic, Mart ayı maaşını iade etme karar aldı. Mart ayında sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkamayan Mandzukic, aylık maaşı olan 300.000 euro'yu almayı reddetti ve kulübe iade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milan Başkanı Paolo Scaroni olayı hayretle karşıladıklarını söyleyerek, "Bu olağanüstü bir jest oldu. Mario bu jest ile meslek ahlakının ne kadar üst seviyede olduğunu gösterdi." sözlerini kullandı. Ayrıca Başkan Scaroni, Mandzukic'in aylık maaşı olan 300.000 euro'nun kulübün adını taşıyan vakıfa bağışlandığını ve paranın gençlerin eğitimi için kullanılacağını belirtti.

Ocak ayında sözleşmesi elindeyken Milan'a imza atan Mario Mandzukic, Milan formasıyla 3'ü lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı ancak gol sevinci yaşayamadı. Mandzukic'in adı sezon başı ve devre arasında Beşiktaş ile de anılıyordu.



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