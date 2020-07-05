Mario Mandzukic, Katar'dan ayrıldı!

Mario Mandzukic, Katar takımı Al Duhail'den karşılıklı anlaşma sonrası sözlemesini feshederek ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Mario Mandzukic, Katar'dan ayrıldı!
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05 Temmuz 2020 16:45
Mario Mandzukic, Katar ekibi Al Duhail sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonrası feshettiğini açıkladı.

Mandzukic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshetme kararı aldım. katar'da gördüğüm misafirperverlik ve dürüstlük için gerçekten minnettarım. Bu kulüp için gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mandzukic'in adı Türk spor basınında sık sık Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu.

34 yaşındaki Mario Mandzukic, 2020 yazında Juventus'tan Al Duhail'e bonservissiz olarak transfer olmuştu. Mandzukic, Al Duhail'de oynadığı 7 maçta 1 gol atabildi.



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