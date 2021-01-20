Mario Mandzukic: 'Ibra gibi canavar olacağım'

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen ancak mali koşullar nedeniyle takıma getirilemeyen Mandzukic, Milan'a transferi sonrası açıklamalarda bulundu.



34 yaşındaki forvet neden Milan'ı seçtiği, hedefleri ve planları üzerine değerlendirmelerde bulundu.



"MILAN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"



Hırvat forvet açıklamasında; "Milan tarihi bir kulüp ve benim tutkularımı tam anlamıyla karşılıyor. Milan'ın neyi temsil ettiğini hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda çok antrenman yaptım ve çok çalıştım. O yüzden Milanlılar'ın fit olup olmadığım hakkında endişelenmesine gerek yok." dedi.



"ONUN GİBİ CANAVAR OLACAĞIM"



Yeni takım arkadaşı Ibrahimovic hakkında konuşan oyuncu; "Gençliğimden beri Zlatan'ın kariyerini takip ediyorum. Sonunda aynı takımda buluştuğumuz için mutluyum. İkimiz de başarı için açız. Ibra, sahada bir canavar ve ben de aynısı olmaya çalışacağım. Birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.



Mario Mandzukic, daha önce 2015-2020 yılları arasında bir diğer İtalyan devi Juventus'un formasını giymişti.



