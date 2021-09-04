Mario Mandzukic futbolu bıraktı

Zaman zaman adı Türk takımlarıyla anılan Mario Mandzukic futbolu bıraktı.

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Mario Mandzukic futbolu bıraktı
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04 Eylül 2021 11:46
Hırvatistan'ın son dönemlerde yetiştirdiği en yetenekli forvetlerden biri olan Mario Mandzukic, futbolu bıraktı.

Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Milan gibi takımlar olan Mandzukic, 508 maçta 197 gol atarken 84 asist yaptı.

Mandzukic ile 1 sezon önce Beşiktaş ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmeyince Siyah-Beyazlılar Aboubakar'ı transfer etmişti.


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