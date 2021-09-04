Hırvatistan'ın son dönemlerde yetiştirdiği en yetenekli forvetlerden biri olan Mario Mandzukic, futbolu bıraktı.



Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Milan gibi takımlar olan Mandzukic, 508 maçta 197 gol atarken 84 asist yaptı.



Mandzukic ile 1 sezon önce Beşiktaş ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmeyince Siyah-Beyazlılar Aboubakar'ı transfer etmişti.



