Mario Lemina'nın kardeşinden PSG'ye 3 yıllık imza

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'den aldığı sözleşme teklifini kabul etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Mario Lemina'nın kardeşinden PSG'ye 3 yıllık imza
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16 Temmuz 2020 09:49
Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina'nın 15 yaşındaki kardeşi Noah Lemina, Fransız devi Paris Saint-Germain'de kaldı.

2018 yılında PSG Akademisi'nde giren Noah, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı. İngiliz kulüplerinin de yakından izlediği Noah Lemina, bu teklifi kabul etti ve kulübü ile 2023 yılına kadar süren sözleşme imzaladı.

Mario Lemina, 2 yıl önce kardeşi PSG Akademisi'ne kabul edildiğinde, "Bu sadece başlangıç kardeşim. Sakın pes etme." mesajı yayınlamıştı.



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