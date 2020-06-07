Mario Lemina'dan Miralem Pjanic sözleri

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, Fransa basınına açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde bir dönem Juventus'ta yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu, Boşnak orta saha Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu.
"DEĞERİ AZ BİLİNİYOR"
Lemina, Miralem Pjanic için; "Pjanic beni etkiliyor. Bence değeri az bilinen orta saha oyuncularından birisi. Onu PSG'de görecektim. Böylelikle Neymar'ın defansa gelip top almasına gerek kalmazdı. (Gülüyor)" dedi.
"BIELSA KOMPLE OLDUĞUMU SÖYLERDİ"
Marsilya'da oynadığı dönem hakkında da konuşan Lemina; "Bielsa bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söyledi. Giannelli Imbula 6 numarada oynuyordu. O benileyken her yerde oynayabilirdim. 6 numara pozisyonu hariç, o onun pozisyonuydu. Imbula, Avrupa'daki en etkileyici orta sahaydı." dedi.
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Kariyerinde bir dönem Juventus'ta yer alan Gabonlu orta saha oyuncusu, Boşnak orta saha Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu.
"DEĞERİ AZ BİLİNİYOR"
Lemina, Miralem Pjanic için; "Pjanic beni etkiliyor. Bence değeri az bilinen orta saha oyuncularından birisi. Onu PSG'de görecektim. Böylelikle Neymar'ın defansa gelip top almasına gerek kalmazdı. (Gülüyor)" dedi.
"BIELSA KOMPLE OLDUĞUMU SÖYLERDİ"
Marsilya'da oynadığı dönem hakkında da konuşan Lemina; "Bielsa bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söyledi. Giannelli Imbula 6 numarada oynuyordu. O benileyken her yerde oynayabilirdim. 6 numara pozisyonu hariç, o onun pozisyonuydu. Imbula, Avrupa'daki en etkileyici orta sahaydı." dedi.
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