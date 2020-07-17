Mario Lemina, veda ediyor!

Mario Lemina, Galatasaray'da kalma isteğine rağmen gözden çıkarıldı ve geri dönüş için hazırlıklara başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Mario Lemina, veda ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2020 09:02
Southampton'dan 1 sezonluk kiralanan ve 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamayan ve en kritik maçlarda takımı yalnız bırakan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da kalma isteğine rağmen gözden çıkarıldı.

Sakatlığı süren ve idmanlarda yer almayan Lemina'nın, son iki maçta forma giymesi de beklenmiyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için