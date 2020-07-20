Mario Lemina sakata geldi

Bu sezon sık sık sakatlıklar yüzünden takımını yalnız bırakan Gabonlu yıldızın yeniden kiralanması düşünülmüyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Mario Lemina sakata geldi
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20 Temmuz 2020 11:04
Göztepe'yi yenerek Avrupa umutlarını son haftaya taşıyan Galatasaray, önümüzdeki sezon kadroda yapacağı revizyon için düğmeye bastı.

2 milyon avroluk ücretiyle takımın pahalı isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın sık sık sakatlıklar yüzünden takımını sahada yalnız bırakması üzerine Gabonlu oyuncunun üzeri çizildi. Pandemi öncesinde yıldız oyuncunun Southampton'dan bir yıl daha kiralanması planlanıyordu.

Ancak son Göztepe maçına da çıkmayarak bu sezon toplamda 13 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan Lemina'nın sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.



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