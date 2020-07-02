Galatasaray'da kötü giden sezonda öne çıkan isimlerden biri Mario Lemina'ydı. Yönetim ve teknik heyet, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 sezon daha kiralanması konusunda Southampton'la anlaşmıştı. Ancak son dönemde yaşananlar, bu transferin şimdilik rafa kaldırılmasına sebep oldu. Mario Lemina'nın üst üste yaşadığı sakatlıkların üzerine bir de aşırı derecede sosyal medya bağımlılığı eklendi.



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Başakşehir karşılaşmasında sakatlandıktan bir dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lemina, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Ancak ertesi gün sarılı bacağının fotoğrafını yayınlayan Gabonlu futbolcu, sakatlığına inanmayanlara küfür etti. Sanal ortamda sık sık taraftarlarla karşı karşıya gelen Mario Lemina'nın bu hareketleri hem yönetimi hem de teknik heyeti oldukça rahatsız etti.



SAHALARDAN 3 HAFTA UZAK



Galatasaray, Lemina'nın sakatlığıyla ilgili, "Yapılan tetkikleri neticesinde Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Böylece Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.



