Mario Lemina, Kayseri maçında yok!

Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Mario Lemina, sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
Mario Lemina, Kayseri maçında yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 20:29
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da bir futbolcu cezalı duruma düştü.

Mario Lemina, karşılaşmanın 63. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda faul yaptı ve sarı kart gördü.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Gabonlu futbolcu, gördüğü kartın ardından gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle yer alamayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için