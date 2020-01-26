Mario Lemina, Kayseri maçında yok!

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da bir futbolcu cezalı duruma düştü.
Mario Lemina, karşılaşmanın 63. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda faul yaptı ve sarı kart gördü.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Gabonlu futbolcu, gördüğü kartın ardından gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle yer alamayacak.
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Mario Lemina, karşılaşmanın 63. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda faul yaptı ve sarı kart gördü.
Sarı kart ceza sınırında bulunan Gabonlu futbolcu, gördüğü kartın ardından gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle yer alamayacak.
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