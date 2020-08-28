Mario Lemina İngiltere'ye, Seri Galatasaray'a!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu iddia edildi.



France Football'un haberine göre; geçtiğimiz sezonu sarı - kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın Southampton ile anlaştığı belirtildi. Habere göre Lemina, gelecek sezon kiralık olarak Fulham'da top koşturacak.



Eğer Lemina, Fulham'a transfer olursa, Sarı-Kırmızılılar'ın bu kez Seri'yi renklerine bağlama ihtimali artacak. Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor.



