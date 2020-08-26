Mario Lemina, İngiltere'ye dönüyor!

Transferdeki geleceği belirsizliğini koruyan orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu iddia edildi.



France Football'un haberine göre; geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın Southampton ile anlaştığı belirtildi. Habere göre Lemina, gelecek sezon kiralık olarak Fulham'da top koşturacak.



LEMINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ



Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Paylaştığı hikayede "kum saati" emojisi bulunan Lemina, "Merhaba" dedi.



Galatasaray formasıyla toplamda 28 resmi maça çıkan Mario Lemina, 1 gol atma başarısı gösterdi.



