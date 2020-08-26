Mario Lemina, İngiltere'ye dönüyor!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mario Lemina, İngiltere'ye dönüyor!
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26 Ağustos 2020 19:35
Transferdeki geleceği belirsizliğini koruyan orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu iddia edildi.

France Football'un haberine göre; geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın Southampton ile anlaştığı belirtildi. Habere göre Lemina, gelecek sezon kiralık olarak Fulham'da top koşturacak.

LEMINA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren 26 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Paylaştığı hikayede "kum saati" emojisi bulunan Lemina, "Merhaba" dedi.

Galatasaray formasıyla toplamda 28 resmi maça çıkan Mario Lemina, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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