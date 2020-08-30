Mario Lemina - Fulham: İşte anlaşmanın detayları!

İngiltere'ye geri döndüğünü açıklayan ve Fulham'la anlaştığı iddia edilen Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mario Lemina - Fulham: İşte anlaşmanın detayları!
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30 Ağustos 2020 17:05
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve İngiltere'ye döndüğünü açıklayan Lemina'nın yeni kulübünün belli olduğu belirtildi.

Fransız basınının haberine göre Premier Lig'e yükselen Fulham, Southampton'dan Lemina'yı satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiraladı. Satın alma opsiyonu, Lemina'nın 20 maç oynayıp, Fulham'ın ligde kalması sonucunda zorunlu şekilde devreye girecek.

Eğer opsiyon devreye girerse Fulham, Southampton'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 28 resmi maça çıkan Mario Lemina, 1 gol kaydetti.

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