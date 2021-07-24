Mario Lemina, Fransa'ya döndü

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yaptı.
İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice'e imza attı. Fransız ekibi, Lemina transferini resmen duyurdu.
Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.
İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice'e imza attı. Fransız ekibi, Lemina transferini resmen duyurdu.
Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.