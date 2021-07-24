Mario Lemina, Fransa'ya döndü

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yaptı.İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice'e imza attı. Fransız ekibi, Lemina transferini resmen duyurdu.Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.