Mario Lemina, Fransa'ya döndü

Galatasaray'a geri dönebileceği konuşulan Mario Lemina, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mario Lemina, Fransa'ya döndü
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24 Temmuz 2021 17:57
2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve geri dönme ihtimalinin de olduğu konuşulan Mario Lemina, Fransa'ya geçiş yaptı.

İngiltere'den Newcastle United ile de görüşmeler yapan Gabonlu oyuncu, Ligue 1 ekibi Nice'e imza attı. Fransız ekibi, Lemina transferini resmen duyurdu.

Nice, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kiralık olarak Fulham'da oynayan Lemina, Fransa'da Lorient altyapısında futbola başlamış ve sonrasında Marsilya ile çıkış gerçekleştirmişti.




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