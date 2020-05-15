Mario Lemina fark yarattı, Galatasaray yine istiyor

26 yaşındaki futbolcu Mario Lemina; tekniği, sürati ve mücadelesiyle takımın en önemli halkalarından biri oldu. Terim, takımın tempolu oynamasında ve asist öncesi kilit paslarda Lemina'nın fark yarattığını düşünüyor.

Haber; Milliyet
Mario Lemina fark yarattı, Galatasaray yine istiyor
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15 Mayıs 2020 08:15
Ne gol attı ne de asist yaptı... Yine de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vazgeçilmezi olmayı başardı; Mario Lemina... Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Gabonlu orta saha, ilginç istatistiğiyle dikkat çekiyor ve böylece "Rakamlar yalan söylemez" tezini çürütüyor.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'tan kiralanan Lemina, karın kaslarındaki sakatlık nedeniyle zaman zaman çok tartışıldı. Ancak toparlandıktan sonra ve de özellikle Terim'in Nzonzi'yi kesip yerine kendisini 6 numara oynatmasıyla beraber Lemina bambaşka bir kimliğe büründü. 26 yaşındaki futbolcu; tekniği, sürati ve mücadelesiyle takımın en önemli halkalarından biri oldu.

Galatasaray formasıyla ligde 17 maçta forma giyen Lemina'nın şu ana kadar golü veya asisti bulunmuyor. Terim, takımın tempolu oynamasında ve asist öncesi kilit paslarda Lemina'nın fark yarattığını düşünüyor. 

HEDEF YENİDEN KİRALAMA

Yönetimin, 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Lemina için harekete geçeceği belirtildi. Mario Lemina'nın bonservisini elinde tutan Southampton kulübüne Gabonlu oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için teklif götürüleceği ifade edildi. 



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