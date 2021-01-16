Mario Jardel futbola geri döndü

Brezilyalı forvet oyuncusu Mario Jardel, futbol sahasına yeniden Portekiz'de döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mario Jardel futbola geri döndü
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16 Ocak 2021 19:39
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Jardel, yeniden sahalara döndü.

Portekiz'de daha önce Sporting Lizbon, Porto, Beira-Mar takımlarında oynayan oyuncu, emeklilikten dönüşünü yine Portekiz'de yapacak.

BÖLGE LİGİ'NDE OYNAYACAK

47 yaşındaki Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu'nun liginde yer alan Uniao Serpense'nin formasını terletecek.

Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda ülkemizde Galatasaray formasını terletti. Jardel, o sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.



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