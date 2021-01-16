Mario Jardel futbola geri döndü

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Jardel, yeniden sahalara döndü.



Portekiz'de daha önce Sporting Lizbon, Porto, Beira-Mar takımlarında oynayan oyuncu, emeklilikten dönüşünü yine Portekiz'de yapacak.



BÖLGE LİGİ'NDE OYNAYACAK



47 yaşındaki Jardel, Portekiz Beja Bölge Federasyonu'nun liginde yer alan Uniao Serpense'nin formasını terletecek.



Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda ülkemizde Galatasaray formasını terletti. Jardel, o sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 22 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.



