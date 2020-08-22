'Mario Götze için en iyi seçenek Galatasaray'

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Götze için Alman basını, "Inter Miami ve Galatasaray'dan iki teklif var. Şu anda görünen en iyi seçenek Galatasaray" yorumunu yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
'Mario Götze için en iyi seçenek Galatasaray'
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22 Ağustos 2020 10:39
Almanların ünlü yıldızı Götze'nin adresinin hala belli olmaması, bu oyuncu ile Galatasaray arasındaki söylentileri daha da körükledi. Alman basını, Dortmund ile yollarını ayıran oyuncuya şu anda iki önemli teklif olduğunu duyurdu.

Bunlardan birinin MLS takımlarından Inter Miami, diğerinin Galatasaray'dan geldiği belirtilen haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. MLS ve Türkiye'den iki cazip teklif var. Başlangıçta Inter Miami bir seçenekti ama oyuncu hâlâ Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.




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