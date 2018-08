Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer için yine birlik oldu.Siyah-beyazlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' çağrısını bu kez Mario Götze için devreye soktu.Borussia Dortmund forması giyen Alman orta saha, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşırken Beşiktaşlı futbolseverler tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.Taraftarlar özellikle Pepe transferinde etkili olan 'Come to Beşiktaş' çağrısını 26 yaşındaki futbolcu için de yaptı.