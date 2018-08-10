  •  
    Transfer pazarlıklarında Serdar'a TALİP oldular!
  •  
    Eljif Elmas için sürpriz gelişme! Devler sırada
  •  
    G.Saray "bedava" yıldızı çok istiyor ama ENGEL...
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...

Mario Götze için Beşiktaş çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlar, Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund forması giyen Mario Götze için 'Come to Beşiktaş' çağrısı başlattı.

Mario Götze için Beşiktaş çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 11:44
Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer için yine birlik oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' çağrısını bu kez Mario Götze için devreye soktu.

Borussia Dortmund forması giyen Alman orta saha, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşırken Beşiktaşlı futbolseverler tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Taraftarlar özellikle Pepe transferinde etkili olan 'Come to Beşiktaş' çağrısını 26 yaşındaki futbolcu için de yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için