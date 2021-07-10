Mario Götze: 'Galatasaray maçı çok önemli'

PSV Eindhoven'ın Alman yıldızı Mario Götze ve Brezilyalı stoperi Andre Ramalho, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacakları karşılaşma öncesinde konuştu.



Mario Götze, "Galatasaray maçları, bizim için en önemli maçlar olacak ve bu maçları kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok oynadım, tekrar oynamak istiyorum, benim amacım bu." ifadelerini kullandı.



RAMALHO: "SAVAŞMALIYIZ"



Ramalho ise, "Elemelerdeki duyguyu bilirim, savaş, savaş, savaş! Galatasaray'ı yenmek için en iyi seviyeye ulaşmamız lazım ve ulaşacağız. Galatasaray'a karşı büyük bir savaşa hazır olmalıyız. Ben PSV'de Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum" diye konuştu.



Galatasaray ile PSV arasında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki ilk maç 21 Temmuz'da, rövanş ise 28 Temmuz'da oynanacak.



