Mario Gomez transferi RESMEN açıklandı

,

Milli Takımı kadrosuna dahil edilmemesi ile ilgili konuştu ve

ile görüştüğünü belirtti.

Gomez, Löw'e hazır olduğunu belirtirken; "Milli takım teknik direktörü ile bir görüşmem oldu, almama kararını o verdi. Benim sakatlık arası nedeniyle ritmik bir seviyede olmadığımı söyledi. Ona fit olduğumu söyledim ve karar vermesi gerektiğini belirttim. Beni dışarıda bıraktı, daha önce de bırakmıştı, sonra tekrar dönmüştüm. 2. yarı uzun olacak, benim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı; Stuttgart... İsmi Beşiktaş ile de anılan ve Cenk Tosun'un ayrılması durumunda dönebileceği iddia edilen yıldız golcü eski takımı Stuttgart'a transfer olduMario Gómez García'nın transferini resmen açıklayan Stuttgart, oyuncu ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Stuttgart'ın teknik direktörü Hannes Wolf, Gomez'in transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, devre arası hazırlık döneminde tecrübeli futbolcunun takıma uyum sağlaması için her şeyi yapacaklarını vurguladı.Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gomez iseifadesini kullandı.Stuttgart'ta 2007'de Bundesliga şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Gomez, iyi bir ikinci yarı geçirerek takımının ligde kalması için çalışacağını, bunun yanı sıra Almanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.Stuttgart'ın altyapısında yetişen ve 2009'a kadar bu takımın formasını terleten tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da Bayern Münih ve Wolfsburg'da da forma giymişti.Alman basınında Gomez için ödenen transfer bedelinin 3,5 milyon avro olduğu öne sürüldü. Mario Gomez, Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra 1 milyon euro bedelle Fiorentina tarafından Wolfsburg'a verilmişti.