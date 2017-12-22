  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Mario Gomez transferi RESMEN açıklandı

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı; Stuttgart.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mario Gomez transferi RESMEN açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 12:05
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mario Gomez için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı; Stuttgart... İsmi Beşiktaş ile de anılan ve Cenk Tosun'un ayrılması durumunda dönebileceği iddia edilen yıldız golcü eski takımı Stuttgart'a transfer oldu

Mario Gómez García'nın transferini resmen açıklayan Stuttgart, oyuncu ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Stuttgart'ın teknik direktörü Hannes Wolf, Gomez'in transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, devre arası hazırlık döneminde tecrübeli futbolcunun takıma uyum sağlaması için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

MARIO GOMEZ'DEN AÇIKLAMA

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gomez ise "Her şeyin başladığı evime döndüğüm için mutluyum." ifadesini kullandı.

Stuttgart'ta 2007'de Bundesliga şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Gomez, iyi bir ikinci yarı geçirerek takımının ligde kalması için çalışacağını, bunun yanı sıra Almanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediğini kaydetti.

Stuttgart'ın altyapısında yetişen ve 2009'a kadar bu takımın formasını terleten tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da Bayern Münih ve Wolfsburg'da da forma giymişti.

Alman basınında Gomez için ödenen transfer bedelinin 3,5 milyon avro olduğu öne sürüldü. Mario Gomez, Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra 1 milyon euro bedelle Fiorentina tarafından Wolfsburg'a verilmişti.



HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Mario GomezAlmanya Milli Takımı kadrosuna dahil edilmemesi ile ilgili konuştu ve Löw ile görüştüğünü belirtti.

Gomez, Löw'e hazır olduğunu belirtirken; "Milli takım teknik direktörü ile bir görüşmem oldu, almama kararını o verdi. Benim sakatlık arası nedeniyle ritmik bir seviyede olmadığımı söyledi. Ona fit olduğumu söyledim ve karar vermesi gerektiğini belirttim. Beni dışarıda bıraktı, daha önce de bırakmıştı, sonra tekrar dönmüştüm. 2. yarı uzun olacak, benim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için