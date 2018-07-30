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Mario Gomez, Göztepe'ye sıcak bakıyor!

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Göztepe, bir yandan da dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Gomez transferine mesai harcıyor.

Kaynak: DHA
Mario Gomez, Göztepe'ye sıcak bakıyor!
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30 Temmuz 2018 15:00
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Mario Gomez'le temaslarını sürdüren başkan Mehmet Sepil'in transferi sonlandırmak için büyük çaba sarfettiği öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 33 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'la bağlarını koparmasını bekleyen sarı-kırmızılıların Gomez'e yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunduğu bildirildi. Gomez'e Göztepe forması giydirmek için ısrarcı olan Sepil'in tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Süper Lig'i yakından tanıyan Gomez'in de Türkiye'ye sıcak bakması Göztepe'nin elini güçlendirdi. Tribünleri heyecana boğacak takviyeyi Mario Gomez'le yapmak isteyen Göztepe'nin orta saha ve stoper arayışları da sürüyor.

TOLGA CİĞERCİ TRANSFERİ ZOR

Bursaspor'dan defans oyuncusu Titi, Deportiva La Coruna'dan orta saha Celso Borges ve Beşiktaş'tan tecrübeli isim Atiba Hutchinson'dan istediği sonucu elde edemeyen İzmir ekibinin, Galatasaray'da gözden çıkarılan Tolga Ciğerci ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Ancak Tolga'nın Galatasaray'daki aldığı yüksek maaş nedeniyle transferin zor olduğu vurgulandı.

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