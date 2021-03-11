Mario Gomez ekranlara çıkmaya hazırlanıyor

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında televizyon karşısına çıkıyor.



Sport Bild'in haberine göre internet üzerinden yayın yapan Amazon Prime eski futbolcular Mario Gomez ve Benedikt Höwedes'i gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuyla birlikte televizyonda mikrofon karşısına çıkaracak.



Gelecek Şampiyonlar Ligi sezonunda Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarından bazılarını yayınlayacak olan Amazon Prime'da ülkemizde Beşiktaş forması giymiş olan Mario Gomez, moderatör Sebastian Hellmann'a eşlik edecek.



Eski Alman Milli futbolcu Höwedes ise yorumculuk koltuğuna oturacak.



Mario Gomez Süper Lig 'de Beşiktaş forması ile çıktığı 33 maçta 26 gol ve 6 asist üreterek o dönemde isminden bir hayli söz ettirmişti.



