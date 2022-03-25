Mario Gomez'den Valerien Ismael açıklaması!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael hakkında eski futbolcusu Mario Gomez'den de bilgi aldı. Alman yıldız, 46 yaşındaki teknik adam ile ilgili "Kaybetmeye tahammülü yok" yorumunu yaptı.



Valerien İsmael'i Beşiktaş'a öneren isimlerin Ghezzal ve Rosier olduğu belirtilmişti. N'Koudou'nun da sonradan konuyu öğrenip bilgi verdiği bildirilmişti. Kartal'ın daha önce Wolfsburg'da İsmael ile çalışan eski oyuncusu Mario Gomez ile de Fransız teknik adam konusunda bilgi aldığı öğrenildi.



"KİMSENİN İSMİNE BAKMAZ"



Gomez'in İsmael için, "Disiplini en önde tutar. Futbol yaşantımda en ağır kamp ve idmanı o dönem yaptım. Oyunculara yaklaşımı müthiş. Ama asla bunu kadro seçiminde kullanmaz. Kimsenin ismine bakmaz. O anki durumuna göre karar verir. Büyük hedefleri, hayalleri olan biri. Bunu şimdiye kadar yapamadı ama Beşiktaş'ta yapamayacağını bilse kabul etmezdi zaten. Bütün bunlara rağmen çok da duygusal yapısı var. O yüzden kaybetmeye hiç tahammülü yok" şeklinde özel bilgileri paylaştığı kaydedildi.





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