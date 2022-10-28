Mario Gomez'den Şenol Güneş mesajı

Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez, siyah-beyazlıların yeni teknik patronunun Şenol Güneş olmasının ardından bir paylaşım yaptı.



GOMEZ'DEN KARTAL EMOJİSİ



Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Alman golcü, Beşiktaş'ın Şenol Güneş video paylaşımının altına kartal emojisi koydu.



GOMEZ, BEŞİKTAŞ'TA KAÇ GOL ATTI?



Mario Gomez, 2015-16 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giymiş ve ligde 33 maçta 26 gol 5 asist kaydetmişti. Gomez, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda ise toplam 41 karşılaşmada 28 gol 5 asistlik katkı verdi.





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