Stuttgart'ın 3 milyon Euro'ya Wolfsburg'dan transfer ettiği, transferi ardından konuştu.Alman ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, yeni kulübünde 27 numaralı formayı giyecek.İmza töreninde konuşan 32 yaşındaki futbolcu, ''Evime, beni ben yapan kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Stuttgart'a geri dönmeyi çok istiyordum. Bu kulüp, 2007'de şampiyon olduğumuz zaman bana en çılgın anları yaşatan takım. Beni iyi bir oyuncu yapan yer bu takım. Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Çok çalışıp ikinci yarıda takıma destek olmak istiyorum. Amacım, 2018 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda bulunmak'' sözlerini kullandı.