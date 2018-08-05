Mario Gomez, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

'ın eski oyuncularından, 33 yaşında Almanya Milli Takımı kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.Uzun bir açıklama yapan Gomez, gençlere yerini bırakmak adına böyle bir karar aldığını söylerken; "Her zaman milli takımımızda teknik direktör ile iyi bir iletişimim oldu. Benim için Rusya'da olmak büyük bir rüyanın gerçekleşmesiydi. İlk turda elenmemiz bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı, bu doğru. Tüm kariyerim boyunca Almanya Milli Takımı için oynadım ancak 2014'te sakatlandıktan sonra milli takımı gerçekten ne kadar özlediğimi, bu takımda oynamanın benim için ne kadar büyük bir onur olduğunu fark ettim. Tekrar oynamak istiyordum, bu hisleri yaşamak istiyordum. EURO2016 ve 2018 Dünya Kupası'yla birlikte iki büyük turnuvaya katılma şansı yakaladım. Maalesef her zaman sahadan kazanan olarak ayrılamıyorsun. Artık genç ve gerçekten yetenekli çocuklara yer vermenin ve Almanya için en iyisini yapmalarını sağlamanın zamanı geldi. Almanya Futbol Federasyonu ile iletişimde olacağım ancak 2007 yılında 21 yaşındaki ben gibi olanların futbolun cenneti için savaşmasının zamanı geldi. Onlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.Milli Takımı formasını 78 kez sırtına geçiren Gomez, 31 kez rakip ağları sarstı.