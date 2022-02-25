Mario Gavranovic: "Trabzonspor kalitesini ortaya koydu"

Kaysersporlu futbolcu Mario Gavranovic, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Mario Gavranovic: 'Trabzonspor kalitesini ortaya koydu'
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25 Şubat 2022 22:45
Mario Gavranovic, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Mario Gavranovic, "Maçtan evvel düşündüğümüz şekilde maça başladık, çalışmıştık bunlara. Trabzonspor bunları beklemiyordu." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "İlk yarı güzel oynadık ve iki gol bulduk. Trabzonspor, ikinci yarıda kalitesini ortaya koydu ve iyi oynadılar. Biz orta sahada kompakt kalamadık" ifadelerini kullandı.

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