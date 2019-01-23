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Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli, sezon sonuna kadar kiralık olarak Marsilya'ya imza attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
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23 Ocak 2019 18:10
Marsilya, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Fransa Ligi ekibi, uzun süren transfer görüşmelerini noktaladı ve oyuncuyla sezonun 2. yarısı için 4 milyon euro garanti ücret üzerinden anlaşmaya vardı.

Inter, Milan, Manchester City, Liverpool ve Nice'te forma giyen Balotelli, böylece kariyerindeki 6. takıma imza atmış oldu.

Marsilya'da Balotelli ile birlikte Mitroglou, Germain, Njie isimleriyle alternatifli bir forvet hattı oluştu.

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