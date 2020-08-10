Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' çağrısına cevap

MARIO BALOTELLI HEYECANLANDIRDI

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

BALOTELLI DE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş, golcü arayışlarında rotayı İtalya'ya çevirdi. Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası'yi gündemine alan Kara Kartal'ın bu transferi bitirmek üzere olduğu iddia edilirken, İtalyan yıldızdan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.Mario Balotelli, taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi, 'kalp' emojisi koydu. Bu yorum, transfer iddialarını güçlendirdi. 29 yaşındaki golcü ayrıca, paylaşımı da beğenerek taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.Bu arada İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüştü ve sözleşme teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, İtalyan golcüye 2.5 milyon euro maaş ve bonuslar önerdi.Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, takımının küme düşmesi sonrası bonservisini bedava alma hakkı kazanmıştı.Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool ve Milan formalarını da giyen Balotelli, son olarak Brescia'da şans bulmuştu. Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Beşiktaş'ı istiyor.Inter ile 3, Manchester City ile de 1 lig şampiyonluğu kazanan Balotelli, 2009- 10'da Inter'de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.