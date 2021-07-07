Mario Balotelli, Türkiye'ye geldi





Bu arada Mario Balotelli'nin Türkiye yolcuğu öncesinde Kovid-19 testi yaptırdı. İşte o video...

Süper Lig'im yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda transferlerinin ardından Mario Balotelli'ye de imza attırmak istiyor.Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İtalyan golcüyle büyük oranda anlaşma sağlayan Adana Demirspor, son detayların görüşülmesinin ardından dünyaca ünlü isme imza attırmanın planlarını yapıyor.Adana Demirspor ile prensipte anlaşan Mario Balotelli, çarşamba günü Türkiye'ye geldi. Başkan Murat Sancak ve yöneticilerle görüşme yapacak olan Mario Balotelli, stat, tesisler, kalacağı yer hakkında bilgi alacak.Mario Balotelli, Adana Demirspor ile detayları görüştükten sonra 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.