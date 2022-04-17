Mario Balotelli Trabzonspor maçında yok!

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Mario Balotelli Trabzonspor maçında yok!
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17 Nisan 2022 17:01
Adana Demirspor'un Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Mario Balotelli, kırmız kart görerek oyun dışında kaldı.

İtalyan golcü ,45+3. dakikada Kasımpaşalı oyuncu Doğucan'a yaptığı müdahale sonrası, hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Bu sezon 9 sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Adana Demirspor kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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