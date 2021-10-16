Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti!
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16 Ekim 2021 19:39
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabakada Mario Balotelli ile Sadık Çiftpınar arasında bir olay yaşandı.

Adana Demirspor'un santrforu Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.

Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.


*Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır


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