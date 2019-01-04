Mario Balotelli Marsilya yolcusu

Nice ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli, kariyerine Ligue 1'de devam edecek.Mario Balotelli, 2019 yılının Haziran ayına kadar Nice ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedecek. Fransız basınına göre Mario Balotelli Nice'den ayrıldıktan sonra kariyerine Marislya'da devam edecek.Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın yıldız oyuncunun alınmasına onay vaerdiği belirtildi.Patrick Viera ile yaşadığı sorun nedeniyle Nice'den ayrılacak olan Balotelli, sezonun ilk yarısında sadece 10 maçta süre alabilmişti.