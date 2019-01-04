  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Mario Balotelli Marsilya yolcusu

Rudi Garcia'nın transferine onay verdiği Mario Balotelli, Nice ile sözleşmesini feshedip Marsilya'nın yolunu tutacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mario Balotelli Marsilya yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2019 05:46
Nice ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli, kariyerine Ligue 1'de devam edecek.

Mario Balotelli, 2019 yılının Haziran ayına kadar Nice ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedecek. Fransız basınına göre Mario Balotelli Nice'den ayrıldıktan sonra kariyerine Marislya'da devam edecek.

Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın yıldız oyuncunun alınmasına onay vaerdiği belirtildi.

Patrick Viera ile yaşadığı sorun nedeniyle Nice'den ayrılacak olan Balotelli, sezonun ilk yarısında sadece 10 maçta süre alabilmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için