Mario Balotelli, İsviçre yolcusu

Adana Demirspor'un, geçen yaz transfer dönemindeki büyük imzası Mario Balotelli takımdan ayrılıyor.



İtalyan basınında yer alan haberde, tecrübeli golcünün Sion ile anlaştığı ve bugün (çarşamba) sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.



Balotelli'nin ayrıca AEK'ten gelen bir teklifi de geri çevirdiği kaydedildi.



Sion'un, bu transfer için Adana Demirspor'a 2 milyon euro ödeyeceği, İtalyan golcünün bir yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi. Balotelli'nin yeni takımından 3 milyon euro yıllık ücret alacağı aktarıldı.



Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.





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