Mario Balotelli, imza için tesislere geldi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalyan golcü Mario Balotelli transferine noktayı koyuyor.

08 Temmuz 2018 15:47
Mario Balotelli, imza için tesislere geldi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalyan golcü Mario Balotelli transferine noktayı koyuyor.
Marsilya'nın tesislerine gelen Balotelli'nin resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

Çizme basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın oyuncuya yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği 2 yıllık bir anlaşma imzalatacağı bildirildi.

Marsilya yöneticileri, İtalyan oyuncunun yapacağı katkıdan şüphe duysa da teknik direktör Rudi Garcia'nın, Balotelli'nin takımına büyük katkı sağlayacağı konusunda emin olduğu ve bu yüzden tüm şartların zorlandığı vurgulandı

ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Çin Süper Ligi'nden Mario Balotelli'nin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon euroluk bir teklif aldığı ancak İtalyan oyuncunun bu teklifi kabul etmediği iddiası basında yer almıştı. Takım ismi açıklanmazken, Mario Balotelli'nin bu kararı Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediği için aldığı yazıldı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli ile Marsilya ve Napoli de ilgileniyordu

MARIO BALOTELLI: ''YAKIN ZAMANDA ÖĞRENECEĞİZ''

İtalyan yıldız geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili, "Birkaç gün içerisinde geleceğimle ilgili düşüneceğim. Şu an ben de bilmiyorum. İtalya'ya dönmek de seçeneklerim arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde hepimiz sonucu öğreneceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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