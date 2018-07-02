Mario Balotelli ilk antrenmanına çıkmadı!

Fransa Ligi takımlarından Nice'in İtalyan forveti, takımının yaptığı sezonun ilk antrenmanına izinli olmamasına rağmen katılmadı.Nice'in yeni teknik direktörüyönetimindeki ilk antrenmana katılmayan Balotelli'nin aynı gün içinde Instagram hesabından bir video paylaşması da dikkat çekti. Paylaştığı videoda şut çektiği görüntüler kaydeden Balotelli, takımının antrenmanında ise yer almadı.Nice teknik direktörü Patrick Vieira, konu hakkında yaptığı açıklamada ''Tüm futbolcuların bugün burada olması planlanıyordu. Malesef aramızda olmayan oyuncular var. Neden aramızda değiller bunu anlamaya çalışacağız. Balotelli'nin burada olması gerekiyordu ancak yerinde değil ve bu kesinlikle planlanmış bir şey değil.'' dedi.