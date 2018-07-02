Mario Balotelli ilk antrenmanına çıkmadı!

Fransa Ligi takımlarından Nice'in İtalyan forveti Mario Balotelli, takımının yaptığı sezonun ilk antrenmanına izinli olmamasına rağmen katılmadı.
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Nice'in yeni teknik direktörü Patrick Vieira yönetimindeki ilk antrenmana katılmayan Balotelli'nin aynı gün içinde Instagram hesabından bir video paylaşması da dikkat çekti. Paylaştığı videoda şut çektiği görüntüler kaydeden Balotelli, takımının antrenmanında ise yer almadı.
VIEIRA: ''BALOTELLI'NİN BURADA OLMASI GEREKİYORDU''
Nice teknik direktörü Patrick Vieira, konu hakkında yaptığı açıklamada ''Tüm futbolcuların bugün burada olması planlanıyordu. Malesef aramızda olmayan oyuncular var. Neden aramızda değiller bunu anlamaya çalışacağız. Balotelli'nin burada olması gerekiyordu ancak yerinde değil ve bu kesinlikle planlanmış bir şey değil.'' dedi.
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İDMANDA YOK, INSTAGRAM'DA VAR
Nice'in yeni teknik direktörü Patrick Vieira yönetimindeki ilk antrenmana katılmayan Balotelli'nin aynı gün içinde Instagram hesabından bir video paylaşması da dikkat çekti. Paylaştığı videoda şut çektiği görüntüler kaydeden Balotelli, takımının antrenmanında ise yer almadı.
VIEIRA: ''BALOTELLI'NİN BURADA OLMASI GEREKİYORDU''
Nice teknik direktörü Patrick Vieira, konu hakkında yaptığı açıklamada ''Tüm futbolcuların bugün burada olması planlanıyordu. Malesef aramızda olmayan oyuncular var. Neden aramızda değiller bunu anlamaya çalışacağız. Balotelli'nin burada olması gerekiyordu ancak yerinde değil ve bu kesinlikle planlanmış bir şey değil.'' dedi.
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