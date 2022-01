Mario Balotelli, huzuru Adana'da buldu!

2021-22 futbol sezonu başlarken transfer döneminde herkesin merakla beklediği ve en çok ilgi duyduğu isim bir anda Mario Balotelli olmuştu.



Süper Lig hasretini tam 26 yılın ardından bitiren Adana Demirspor, taraftarlarına adeta bir hediye veriyor, İtalya'nın ünlü yıldızı Balotelli kadroya katılıyordu.



Ligde halihazırda Mesut Özil, Alex Teixeira, Batshuayi ve Pjanic gibi dünyaca ünlü futbolcular da olsa Balotelli herkesin daha çok dikkatini çekiyordu.



2007'de Inter'de ilk parladığında Cristiano Ronaldo ve Messi gibi dünyayı kasıp kavurması bekleniyordu. Sırasıyla Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, Nice, Marsilya ve Brescia'da oynadı.



EURO 2012'de İtalya Milli Takımı'ndaki performansıyla göz kamaştırdı. Ancak saha dışı olayları saha içi olaylarının hep önüne geçiyordu. 2020'yi boşta geçirmiş daha sonra da kulüp bulamayacak noktaya gelmişti. İtalya'nın alt liglerinde Monza ile geçen bir sezonun ardından Adana Demirspor kapısını çalmıştı.



Adana Demirspor için adeta rüya bir transfer gerçekleşmişti. Başkan Murat Sancak fedakarlıklar da yaparak Balotelli'yi Adana'ya getirdi, mavi-siyahlı formayı resmen giydirdi. Sadece Adana değil, tüm Türkiye hatta Avrupa'da bile bu transfer yankı uyandırdı. Artık 32 yaşına gelen Balotelli'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Fakat Adana şehir aslında Balotelli'nin geç kalmış hikayesi, tam kendisine uygun bir şehirdi. Zaten kısa sürede şehre ve insanlara alıştı. Sezon başında teknik direktör Samet Aybaba ile geçiş süreci yolunda gitmedi, takımın sonuçları da iyi değildi. Tarih 2 Eylül 2021'i gösterdiğinde Balotelli için Adana Demirspor süreci esas yeni başlıyordu. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Adana Demirspor'un başına geçmişti. Saha dışında ve Adana şehrinde zaten mutlu olan Balotelli artık saha içinde de mutluydu. Montella, Balotelli'ye istediği saha içi özgürlüğü vermiş ve yeteneklerini kısıtlamamıştı. Montella geldikten sonra Balotelli de gollerini atmaya başlamış, 19 resmi maçta 9 gol 2 asistle, 11 gole direkt katkı sunmuştu. Roberto Mancini'nin bu diriliş hikayesini fark etmesi de gecikmedi ve Mario Balotelli 3 yıl sonra İtalya Milli Takımı'na Adana aktarmalı davet aldı.



Sergen Yalçın'ı unutmadı



Hiç kuşkusuz şu kısa sürede Mario Balotelli'nin en dikkat çeken golü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a attığı golüydü. Sergen Yalçın'ın 10 yıl önce 'beyin yok' açıklamalarının rövanşını alan Balotelli, 3-3 biten maçta 2 kez ağları havalandırdı ve Beşiktaş yedek kulübesine dönerek Sergen Yalçın'a o dikkat çeken hareketini yaptı.



Vincenzo Montella faktörü



Mario Balotelli, Adana Demirspor'a ilk transfer olduğunda o dönemki teknik direktör Samet Aybaba ile istediği diyaloğu kuramadı. Aybaba, Balotelli'nin kariyeri boyunca hiç sevmediği disiplini açıkçası dikte etmeye çalıştı.



Ancak Balotelli, Avrupa'nın ünlü kulüplerinde bu yöntemden hoşlanmadığını hep belli etti. Aybaba ile vedalaşan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın gelişi Balotelli'nin diriliş öyküsünü başlattı. Kendisi de Roma'da yıllarca forvet olarak oynayan Montella, Balotelli ile hem aynı dili konuşma hem de yakından tanıma avantajını kullandı.



Yeniden Roberto Mancini



3 yıl sonra İtalya Milli Takımı'na davet edilen Mario Balotelli eski hocası Roberto Mancini ile yeniden buluşmayı bekliyor, akıllara Manchester City günleri geliyor.



İtalya Milli Takımı'ndan 3 yıl sonra davet alan Mario Balotelli, eski hocası Roberto Mancini ile bir araya gelmeyi bekliyor. Daha önce kariyerinin başında Inter ve Manchester City'de Mancini ile beraber çalışan Balotelli, bu sefer eski hocasının karşısına daha olgun ve farklı bir profilde çıkacak.



Tüm futbol kamuoyunda Manchester City'nin bir hazırlık maçında kale önünde topukla vuruş yapmak isteyen Balotelli'nin hemen oyundan alınışı ve kenarda Mancini tarafından azarlanması hafızalarda.



Ama Mancini her zaman Balotelli'nin yeteneklerine saygı duydu ve bunu hep dile getirdi. Mancini, 5 Eylül 2021'de İtalya'da RAI Sport'a verdiği bir demeçte, "Balotelli ile gençliğinde çalışmıştım ve o dönem iyi işler başarmıştı. Teknik olarak o günlerde olduğu gibi hâlâ üst düzey bir oyuncu. Ama şu anda şu yaşında daha üst seviye bir noktada olmalıydı. Potansiyeli ve yeteneğiyle ters orantılı bir kariyer oldu. Böylesine yetenekli bir yıldızın daha iyi bir kariyer yapamaması hayal kırıklığı bana göre" demişti.



İtalyan hoca son olarak eski öğrencisini milli takıma davet etmesiyle ilgili de, "Balotelli tıpkı diğer çıkışa geçen oyuncular gibi milli takıma davet edildi. Tamamen adaletli bir seçim yapmaya çalıştım ve Balotelli daveti hak etti" diye konuştu.



Gizli kahraman Murat Sancak



Adana Demirspor'la tarihi bir başarı öyküsü yazan kulüp başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin şehre, futbola ve ortama ayak uydurmasında en büyük destekçilerden biri.



Başkan Sancak, her açıklamasında ya da her kulüp ziyaretinde Balotelli'nin değerinden ve yeteneklerinden övgüyle bahsediyor. Ayrıca yıldız oyuncuya olan samimi yaklaşımı da bu konuda gözlerden kaçmıyor.



Aynı şekilde teknik direktör Vincenzo Montella ile olan pozitif diyaloğu da takıma olumlu yansıyor. Aslında Balotelli, Montella ve Adana Demirspor üçgeninde yakalanan başarıda gizli kahraman Murat Sancak oluyor.



Şehri çok sevdi



Mario Balotelli'nin Adana'ya ve Adana Demirspor'a alışmasında şehrin payı da çok büyük oldu. Adana halkı tarafından çok sevilen ve saygı gören 32 yaşındaki forvet, bu sayede beklenenden daha iyi bir görüntü sergiledi.



Adana mutfağından, insanların sıcaklığına kadar birçok olumlu faktör sayesinde dünyaca ünlü futbolcu hemen adapte olmayı başardı.



İlk gol Rize'ye



Süper Lig kariyerinde ilk golünü Çaykur Rizespor'a atan Mario Balotelli, 19 maçta 9 gol buldu. Yıldız forvet Süper Lig'deki 'merhaba' golünü 18 Eylül'de Adana'da atmış oldu.



'Hazır mısınız?'



İtalya Milli Takımı'na 3 yıl sonra geri dönüşüne çok sevinen Mario Balotelli ilk kutlamasını sosyal medya hesaplarında yaptı. İtalya formasıyla eski fotoğraflarını paylaşan Balotelli, 'Hazır mısınız' yorumunu da yazdı.



Her zaman fenomen



Kariyeri boyunca gol sevinçleri, hareketleri ve demeçleriyle gündeme gelen Mario Balotelli, adeta fenomenleşti. Manchester City'de attığı bir gol sonrası 'Why always me' yani 'Niye her zaman ben' tişörtü açarak eleştirilere farklı tepki gösteren Balotelli, İtalya'da da EURO 2012'ye damga vurdu.



Gök Mavililer adına attığı bir gol sonrası formasını çıkaran ama sevinmeyen yıldız forvet, "Postacılar posta dağıtırken seviniyor mu? Benim işim de gol atmak, neden sevineyim' diyerek farklı bir çıkış yaptı. Ayrıca evinde havai fişek patlatması, 2019'da motosikletli bir adamla denize atlaması üzerine bahis yapması ve otel odasında tavandaki lambaya uçan tekme atması bazı dikkat çeken hareketleriydi.





